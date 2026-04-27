ΟΦΗ: Ο Χρήστος Κόντης άναψε καπνογόνο και σηκώθηκε όρθιος στο ανοικτό πούλμαν των Κρητικών, ζήτησε γεμάτο γήπεδο με Άρη

Αμέτρητοι πυρσοί από τους φίλους των Κρητικών
Στιγμές απίστευτης χαράς στο Ηράκλειο για τον ΟΦΗ, τη Δευτέρα (27.04.2026). Οι Κρητικοί διοργάνωσαν τη φιέστα για την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία της ομάδας, αποθεώνοντας τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του.

Οι Ομιλίτες έβαλαν… φωτιά στην πόλη με αμέτρητους πυρσούς, για να γιορτάσουν την επιτυχία του ΟΦΗ. Από την πλευρά του και ο Χρήστος Κόντης “έζησε” αυτές τις μοναδικές στιγμές ως… οπαδός, καθώς σηκώθηκε όρθιος στο ανοιχτό πούλμαν των Κυπελλούχων Ελλάδας και άναψε καπνογόνο!

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές χάρηκαν με την ψυχή τους τις στιγμές και σταμάτησαν για λίγο και στην Περιφέρεια Κρήτης.

Εκεί, κατακλύστηκε το μέρος από τους φίλους του ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη να ζητά από τους οπαδούς να γεμίσουν το “Παγκρήτιο” το απόγευμα της Κυριακής (03.05.2026) στο ματς με τον Άρη!

