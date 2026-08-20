ΟΦΗ: Οι ποδοσφαιριστές του Κόντη πήγαν μπροστά στην «καυτή» εξέδρα και αποθεώθηκαν από τους οπαδούς στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ επέστρεψε σε ευρωπαϊκό ματς μετά από 26 ολόκληρα χρόνια και το έκανε με ηχηρό τρόπο. Οι Κρητικοί νίκησαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 στο Παγκρήτιο και “άγγιξαν” τη League Phase του Europa League.

Ο Ταξιάρχης Φούντας έβαλε δυο γκολ, ο Χρηστογεώργος είχε σημαντικές επεμβάσεις, ο Ντίκμαν έβαλε το…κερασάκι και ο ΟΦΗ κατέφερε να πάρει μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη παρουσιάστηκε όπως έπρεπε στο “καυτό” Παγκρήτιο και πήρε σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του φετινού Europa League!

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Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες του ΟΦΗ να πηγαίνουν μπροστά στην κατάμεστη εξέδρα τους και να δίνουν ένα χειροκρότημα προς τον κόσμο τους.

Φυσικά, οι οπαδοί της ομάδας, απάντησαν και με χειροκρότημα και συνθήματα, ελπίζοντας πως σε μια εβδομάδα ο ΟΦΗ θα “κλειδώσει” την πρόκριση στο League Phase του Europa League.