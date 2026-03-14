ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι της Super League

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 25η αγωνιστική της Super League (14/03/26, 17:00, Newsit.gr) με τις δύο ομάδες να έχουν ανάγκη τους βαθμούς για να επιτύχουν τους στόχους τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός είναι δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, θέλει να βρεθεί στην κορυφή και να εκμεταλλευτεί την όποια απώλεια της Ένωσης και του «δικεφάλου» στα παιχνίδια της Super League, με νίκη επί του ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί είναι στην 6η θέση και θα ψάξουν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα για να διατηρηθούν εντός των πλέι οφ 5-8 μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κρήτη στις 17:00 (14/03/26) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.