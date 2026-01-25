ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0: Πήρε το «τρίποντο» με Σαλσέδο και είναι μία ανάσα από την 8άδα στη Super League

O ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, δείχνοντας για μια ακόμα φορά ότι μπήκε σε καλή πορεία, από τη στιγμή που τον ανέλαβε ο Χρήστος Κόντης.

Το εύστοχο πέναλτι του Έντι Σαλσέδο (40’) έκανε τη διαφορά για τον ΟΦΗ, με τους Αγρινιώτες να τελειώνουν με παίκτη λιγότερο. Ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου, πάντως, έχει αρκετά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις, τόσο αναφορικά με τη φάση του πέναλτι, όσο και για ακόμη μία (57), στην οποία θεωρούν πως θα έπρεπε να υποδειχθεί υπέρ τους η λευκή βούλα, για πέναλτι του Αποστολάκη πάνω στον Ενκολόλο (διαιτητής και VAR είχαν αντίθετη άποψη).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΟΦΗ να ανεβαίνει στους 18 βαθμούς, έναν λιγότερο από την όγδοη Κηφισιά. Ο δε Παναιτωλικός, με την πέμπτη συνεχόμενη ήττα, έμεινε στους 15 και τη 12η θέση.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (52’ Μπαϊνοβιτς), Ανδρούτσος, Νους, Σενγκέλια (81’ Φούντας), Σαλσίδο (44’ Ισέκα).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (78’ Εστέμπαν), Γκράναθ, Σιέλης (67’ Μλάντεν), Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Νικολάου (68’ Σμυρλής), Κόγιτς (46’ Σατσιάς), Ενκολόλο, Μάτσαν, Άλεξιτς (89’ Χότζα).