ΟΦΗ: Το Ηράκλειο «κάηκε» και αποθέωσε Κόντη και ποδοσφαιριστές για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η παρέλαση των θριαμβευτών με ανοικτό πούλμαν στο Ηράκλειο! Χιλιάδες εκστασιαμένοι φίλοι του ΟΦΗ από όλη τη Κρήτη γιόρτασαν με την… ψυχή τους τη Δευτέρα (27.04.2026) την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απ’ την ομάδα τους, στον τελικό του περασμένου Σαββάτου (25.04.2026) με τον ΠΑΟΚ στο “Πανθεσσαλικό” (2-3), σε ένα πάρτι που ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00.

Η πορεία του πούλμαν του ΟΦΗ άρχισε από το “Γεντί Κουλέ”, με τους φίλους της ομάδας να περικυκλώνουν από νωρίς το όχημα, το οποίο ακολούθησαν αυτοκίνητα αλλά και μηχανάκια. Από τα πρώτα λεπτά, καπνογόνα, πυρσοί και συνθήματα “έντυσαν” την γιορτή της ομάδας, με τον Χρήστο Κόντη, τον Μιχάλη Μπούση και τους ποδοσφαιριστές να έχουν μπροστά τους το τρόπαιο.

Στη συνέχεια το πούλμαν θα κατευθύνθηκε προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας, με τους φίλους του ΟΦΗ να κάνουν όλο και πιο έντονη την παρουσία τους, ανάβοντας πάρα πολλά καπνογόνα.

Ο Μιχάλης Μπούσης ήταν όρθιος στην οροφή που πούλμαν και πανηγύριζε εκστασιασμένος με την κούπα στα χέρια, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Βασίλης Λαμπρόπουλος έκλεψε την παράσταση, φορώντας τους πανηγυρισμούς μία μάσκα του… Captain America. Στο επίκεντρο και οι Νέιρα – Φούντας, που έγιναν σύνθημα στα χείλη των οπαδών τη ομάδας.

Σε μία απ’ τις πολλές στάσεις που έκανε το πούλμαν του ΟΦΗ, οι παίκτες κι όλο το τιμ ανέβηκαν στο μπαλκόνι του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης για να χαιρετίσουν τον κόσμο, με τον Χρήστο Κόντη να στέλνει ένα μήνυμα για το κυριακάτικο (03.05.2026, 17:00) παιχνίδι με τον Άρη για την 3η αγωνιστική των play off 5-8, λέγοντας:

“Την Κυριακή θέλω ένα γήπεδο γεμάτο! Όσο χωράει να είναι γεμάτο. Όλοι εκεί! Δυνατά, με ψυχή, με καρδιά!”, ήταν το μήνυμα του κόουτς του ΟΦΗ, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους της κρητικής ομάδας.

Με τον ήλιο να χάνεται σιγά σιγά και τα καπνογόνα να κάνουν τη… νύχτα – μέρα, πέρασε από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα “Λιοντάρια” και τη Λότζια. Η ομάδα μπήκε στο κτήριο που στεγάζεται το δημαρχείο Ηρακλείου, με τον Χρήστο Κόντη να βγαίνει πρώτος σε ένα παράθυρο και να σηκώνει το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας betsson.

Το σύνθημα “Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει” ειπώθηκε πολλές φορές και με πάθος από τον κόσο που πανηγύρισε με μεγάλη ένταση την επιτυχία του ΟΦΗ.

Τελικός προορισμός για το πούλμαν, ξανά το “Θ. Βαρδινογιάνης” μέσω της παραλιακής οδού.