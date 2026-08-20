ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 Τελικό: Νίκη για πρόκριση από τους Κρητικούς στο Europa League

Ο ΟΦΗ “σάρωσε” την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο και με τη νίκη του με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, είναι “αγκαλιά” με μία ιστορική πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
Ο ΟΦΗ έκανε εντυπωσιακήη πρεμιέρα στην Ευρώπη και με τη νίκη του με 3-0 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, βρέθηκε "αγκαλιά" με την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Ο Νικολάου έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ντίκμαν με φοβερό πλασέ με τη μία, έκανε το 3-0 για τον ΟΦΗ!
Πιέζει ο ΟΦΗ για ένα τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις
Ο Ισέκα πλάσαρε με τη μία από κοντά, αλλά όντας μαρκαρισμένος έστειλε την μπάλα άουτ
6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Αϊτόρ σούταρε από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, αναγκάζοντας σε δύσκολη απόκρουση τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Αποστολάκης έκανε καλό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια
Σφαλιάρα εκτός φάσης έχει ρίξει ο Μπραχίμι!
Χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ του ΟΦΗ, με τον διαιττή να δίνει κίτρινη κάρτα και τους Κρητικούς να φωνάζουν για κόκκινη
Νέες αλλαγές για τον ΟΦΗ, με Νους και Ανδρούτσο να δίνουν τη θέση τους σε Ισέκα και Κανελλόπουλο
Συνεχίζεται το παιχνίδι
Μικρή διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες
Αλλαγές για τον ΟΦΗ, με τους Καραχάλιο και Ντίκμαν στις θέσεις των Μπουχαλάκη και Φούντα! Αποθέωση για τον σκόρερ των 2 γκολ των Κρητικών
Στην εξέλιξη της φάσης, ο Χριστογεώργος έκανε κακή έξοδο, αλλά ο Ιβάνοφ αστόχησε από πολύ κοντά!
Ο Μπουχαλάκης δεν έδιωξε σωστά την μπάλα και ο Ίτου έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του ΟΦΗ
Ο Σένσι έκανε καλό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είπε "όχι"
Κίτρινη κάρτα στον Ιβάνοφ, με τους παίκτες της ΤΣΣΚΑ να δείχνουν εκνευρισμένοι μετά το δεύτερο γκολ του ΟΦΗ
Ο Φούντας ευστόχησε από τα 11 βήματα και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 2-0 για τον ΟΦΗ!
Το χέρι του Παστόρ είναι καθαρό, μένει να φανεί αν είναι μέσα ή έξω από την περιοχή
Δεν έχουν αλλαγές οι δύο ομάδες στις ενδεκάδες τους
Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και προηγήθηκε με τον Φούντα, αλλά η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή της και χρειάστηκαν δύο αποκρούσεις του Χρισογεώργου για να κρατήσουν οι Κρητικοί το 1-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Ο Πίττας πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά στην "καρδιά" της άμυνας του ΟΦΗ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε με το ένα χέρι
Η μεγάλη ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ νωρίτερα
Ο Σένσι σούταρε αμαρκάριστος από την κορυφή της περιοχής, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα
Η ΤΣΣΚΑ έχει πάρει τα τελευταία λεπτά την κατοχή της μπάλας, με τον ΟΦΗ να ψάχνει τους κενούς χώρους
Και η φάση με τον Ανδρούτσο νωρίτερα
Ο Γοδόι βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά πλάσαρε άουτ απέναντι από τον Χριστογεώργο
Η μοναδική καλή φάση της ΤΣΣΚΑ νωρίτερα
Ο Ανδρούτσος έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά μία ντρίμπλα πριν σουτάρει, κόπηκε την τελευταία στιγμή
Μετά από γύρισμα από αριστερά και κακό διώξιμο στην άμυνα της ΤΣΣΚΑ, ο Φούντας πλάσαρε με τη μία από κοντά και σκόραρε για τον ΟΦΗ, κάνοντας το 1-0 στο ματς
Γυριστό σουτ του Γοδόι, χωρίς δύναμη, μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος
Μεγάλες "μάχες" στην Κρήτη, με τον ΟΦΗ να πατάει καλά στο γήπεδο
Ο Αϊτόρ πήγε να βγει και πάλι στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Λαπούκοβ πρόλαβε και έκοψε αυτή τη φορά, μακριά από την εστία του
Ο Αϊτόρ έφυγε στον κενό χώρο απέναντι από τον Λαπούκοβ, αλλά από πλάγια θέση προτίμησε να πασάρει αντί να πλασάρει και η φάση χάθηκε μετά και από μία κόντρα
Ωραία επιθετική ανάπτυξη από τον ΟΦΗ, με τον Αποστολάκη να κάνει τη σέντρα από αριστερά, αλλά να μη βρίσκει συμπαίκτη στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σρντζαν Γιοβάνοβιτς από τη Σερβία
Στον πάγκο για τους Κρητικούς θα είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης
Λαπούκοβ, Παστόρ, Ιβάνοβ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοβ, Εμπόνγκ, Γκαμπίν, Σένσι, Ετό, Πίττας, Γοδόι
Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Νους, Φούντας.
Ο ΟΦΗ θα πάει όμως με... συνταγή ΑΕΚ για την πρόκριση, αφού ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει το ίδιο σχήμα για τη νίκη
Κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας βέβαια, είναι το αουτσάιντερ, καθώς η ομάδα της Βουλγαρίας είναι πιο έμπειρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Ο ΟΦΗ έδειξε πάντως σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού "λύγισε" την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν
Ο περσινός Κυπελλούχος Ελλάδας δεν έχει πάντως μεγάλο άγχος, αφού ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού, θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League
Οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε διπλή "μονομαχία" για την πρόκριση στη League Phase
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι του ΟΦΗ στο φετινό Europa League