Αθλητικά

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 Τελικό: Νίκη για πρόκριση από τους Κρητικούς στο Europa League

Δύο γκολ του Φούντα και ένα του Ντίκμαν οδήγησαν τους Κρητικούς σε θρίαμβο
Ο Φούντας
Europa League
Πλέι οφ - Πρώτο παιχνίδι
3 - 0
Τελικό σκορ
Ο Φούντας πανηγυρίζει κόντρα στην ΤΣΣΚΑ / EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ “σάρωσε” την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο και με τη νίκη του με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, είναι “αγκαλιά” με μία ιστορική πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

22:59 | 20.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:56 | 20.08.2026

Ο ΟΦΗ έκανε εντυπωσιακήη πρεμιέρα στην Ευρώπη και με τη νίκη του με 3-0 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, βρέθηκε "αγκαλιά" με την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

22:53 | 20.08.2026
Τέλος στο ματς!
22:53 | 20.08.2026

Ο Νικολάου έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ντίκμαν με φοβερό πλασέ με τη μία, έκανε το 3-0 για τον ΟΦΗ!

22:52 | 20.08.2026
Γκολ για τον ΟΦΗ!
22:50 | 20.08.2026

Πιέζει ο ΟΦΗ για ένα τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις

22:49 | 20.08.2026
90+1'
Χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ!

Ο Ισέκα πλάσαρε με τη μία από κοντά, αλλά όντας μαρκαρισμένος έστειλε την μπάλα άουτ

22:48 | 20.08.2026
Η φάση της αποβολής!
22:45 | 20.08.2026

6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:40 | 20.08.2026
86'
Τεράστια ευκαιρία για τον ΟΦΗ!

Ο Αϊτόρ σούταρε από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, αναγκάζοντας σε δύσκολη απόκρουση τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Αποστολάκης έκανε καλό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

22:40 | 20.08.2026
81'
Κόκκινη κάρτα στον Μπραχίμι! Με 10 παίκτες η ΤΣΣΚΑ!
22:38 | 20.08.2026

Σφαλιάρα εκτός φάσης έχει ρίξει ο Μπραχίμι!

22:37 | 20.08.2026
Πάει στο VAR για κόκκινη ο διαιτητής!
22:36 | 20.08.2026
78'

Χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ του ΟΦΗ, με τον διαιττή να δίνει κίτρινη κάρτα και τους Κρητικούς να φωνάζουν για κόκκινη

22:31 | 20.08.2026
76'

Νέες αλλαγές για τον ΟΦΗ, με Νους και Ανδρούτσο να δίνουν τη θέση τους σε Ισέκα και Κανελλόπουλο

22:30 | 20.08.2026
Το δοκάρι της ΤΣΣΚΑ!
22:28 | 20.08.2026

Συνεχίζεται το παιχνίδι

22:27 | 20.08.2026
68'

Μικρή διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες

22:22 | 20.08.2026
65'

Αλλαγές για τον ΟΦΗ, με τους Καραχάλιο και Ντίκμαν στις θέσεις των Μπουχαλάκη και Φούντα! Αποθέωση για τον σκόρερ των 2 γκολ των Κρητικών

22:20 | 20.08.2026
Το πέναλτι για το 2ο γκολ του ΟΦΗ!
22:19 | 20.08.2026

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Χριστογεώργος έκανε κακή έξοδο, αλλά ο Ιβάνοφ αστόχησε από πολύ κοντά!

22:17 | 20.08.2026
58'
Δοκάρι για την ΤΣΣΚΑ!

Ο Μπουχαλάκης δεν έδιωξε σωστά την μπάλα και ο Ίτου έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του ΟΦΗ

22:14 | 20.08.2026
55'
Μεγάλη απόκρουση του Χριστογεώργου!

Ο Σένσι έκανε καλό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είπε "όχι"

22:10 | 20.08.2026
54'

Κίτρινη κάρτα στον Ιβάνοφ, με τους παίκτες της ΤΣΣΚΑ να δείχνουν εκνευρισμένοι μετά το δεύτερο γκολ του ΟΦΗ

22:08 | 20.08.2026
51'
Γκολ για τον ΟΦΗ!

Ο Φούντας ευστόχησε από τα 11 βήματα και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 2-0 για τον ΟΦΗ!

22:08 | 20.08.2026
Ο Φούντας θα εκτελέσει για τον ΟΦΗ!
22:08 | 20.08.2026
Πέναλτι για τον ΟΦΗ!
22:07 | 20.08.2026

Το χέρι του Παστόρ είναι καθαρό, μένει να φανεί αν είναι μέσα ή έξω από την περιοχή

22:06 | 20.08.2026
Χέρι για πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ! Στο VAR ο διαιτητής
22:06 | 20.08.2026

Δεν έχουν αλλαγές οι δύο ομάδες στις ενδεκάδες τους

22:05 | 20.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:53 | 20.08.2026
21:48 | 20.08.2026

Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και προηγήθηκε με τον Φούντα, αλλά η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή της και χρειάστηκαν δύο αποκρούσεις του Χρισογεώργου για να κρατήσουν οι Κρητικοί το 1-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης.

21:48 | 20.08.2026
Ημίχρονο στην Κρήτη!
21:45 | 20.08.2026
21:43 | 20.08.2026
45'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ!

Ο Πίττας πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά στην "καρδιά" της άμυνας του ΟΦΗ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε με το ένα χέρι

21:38 | 20.08.2026

Η μεγάλη ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ νωρίτερα

 

21:36 | 20.08.2026
38'
Νέα ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ!

Ο Σένσι σούταρε αμαρκάριστος από την κορυφή της περιοχής, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα

21:33 | 20.08.2026
35'

Η ΤΣΣΚΑ έχει πάρει τα τελευταία λεπτά την κατοχή της μπάλας, με τον ΟΦΗ να ψάχνει τους κενούς χώρους

21:31 | 20.08.2026

Και η φάση με τον Ανδρούτσο νωρίτερα

 

21:31 | 20.08.2026
Το γκολ του ΟΦΗ για το 1-0!
21:26 | 20.08.2026
29'
Χαμένη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ!

Ο Γοδόι βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά πλάσαρε άουτ απέναντι από τον Χριστογεώργο

21:23 | 20.08.2026

Η μοναδική καλή φάση της ΤΣΣΚΑ νωρίτερα

 

21:21 | 20.08.2026
23'

Ο Ανδρούτσος έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά μία ντρίμπλα πριν σουτάρει, κόπηκε την τελευταία στιγμή

21:20 | 20.08.2026
20'

Μετά από γύρισμα από αριστερά και κακό διώξιμο στην άμυνα της ΤΣΣΚΑ, ο Φούντας πλάσαρε με τη μία από κοντά και σκόραρε για τον ΟΦΗ, κάνοντας το 1-0 στο ματς

21:16 | 20.08.2026
Γκολ για τον ΟΦΗ!
21:16 | 20.08.2026
Η χαμένη ευκαιρία του Αϊτόρ νωρίτερα
21:14 | 20.08.2026
16'

Γυριστό σουτ του Γοδόι, χωρίς δύναμη, μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος

21:13 | 20.08.2026

Μεγάλες "μάχες" στην Κρήτη, με τον ΟΦΗ να πατάει καλά στο γήπεδο

21:10 | 20.08.2026
12'

Ο Αϊτόρ πήγε να βγει και πάλι στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Λαπούκοβ πρόλαβε και έκοψε αυτή τη φορά, μακριά από την εστία του

21:07 | 20.08.2026
21:05 | 20.08.2026
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ!

Ο Αϊτόρ έφυγε στον κενό χώρο απέναντι από τον Λαπούκοβ, αλλά από πλάγια θέση προτίμησε να πασάρει αντί να πλασάρει και η φάση χάθηκε μετά και από μία κόντρα

21:05 | 20.08.2026
6'

Ωραία επιθετική ανάπτυξη από τον ΟΦΗ, με τον Αποστολάκη να κάνει τη σέντρα από αριστερά, αλλά να μη βρίσκει συμπαίκτη στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ

20:59 | 20.08.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:59 | 20.08.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

20:54 | 20.08.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:48 | 20.08.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σρντζαν Γιοβάνοβιτς από τη Σερβία

20:44 | 20.08.2026

Στον πάγκο για τους Κρητικούς θα είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης

20:43 | 20.08.2026
Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας


Λαπούκοβ, Παστόρ, Ιβάνοβ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοβ, Εμπόνγκ, Γκαμπίν, Σένσι, Ετό, Πίττας, Γοδόι

20:42 | 20.08.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ


Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Νους, Φούντας.

20:41 | 20.08.2026

Ο ΟΦΗ θα πάει όμως με... συνταγή ΑΕΚ για την πρόκριση, αφού ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει το ίδιο σχήμα για τη νίκη

20:40 | 20.08.2026

Κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας βέβαια, είναι το αουτσάιντερ, καθώς η ομάδα της Βουλγαρίας είναι πιο έμπειρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

20:39 | 20.08.2026

Ο ΟΦΗ έδειξε πάντως σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού "λύγισε" την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

20:38 | 20.08.2026

Ο περσινός Κυπελλούχος Ελλάδας δεν έχει πάντως μεγάλο άγχος, αφού ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού, θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League

20:38 | 20.08.2026

Οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε διπλή "μονομαχία" για την πρόκριση στη League Phase

20:37 | 20.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι του ΟΦΗ στο φετινό Europa League

20:37 | 20.08.2026
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