ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 Τελικό: Νίκη για πρόκριση από τους Κρητικούς στο Europa League

86'

Τεράστια ευκαιρία για τον ΟΦΗ!

Ο Αϊτόρ σούταρε από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, αναγκάζοντας σε δύσκολη απόκρουση τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Αποστολάκης έκανε καλό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια