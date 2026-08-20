ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο ΟΦΗ υποδέχεται απόψε (20/8/2026) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ του Europa League.

Εστω κι αν αγώνας δεν γίνεται στην παραδοσιακή έδρα του Ομίλου, το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», αλλά στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι μία ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ, που θα δώσει ευρωπαϊκό ματς μπροστά στους φιλάθλους του για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2000-01 και την αναμέτρηση με τη Σλάβια Πράγας, για τον 2ο γύρο του τότε Κυπέλλου UEFA.

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Εκτοτε, η κρητική ομάδα έπαιξε άλλη μία φορά στο Europa League, τη σεζόν 2020-21, αλλά λόγω πανδημίας ο νοκ-άουτ προκριματικός αγώνας με τον Απόλλωνα Λεμεσού (0-1) έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 1.