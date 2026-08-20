ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας live για τα πλέι οφ του Europa League

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, όπου και αναζητά μία ιστορική πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
Η μεγάλη ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ νωρίτερα
Ο Σένσι σούταρε αμαρκάριστος από την κορυφή της περιοχής, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα
Η ΤΣΣΚΑ έχει πάρει τα τελευταία λεπτά την κατοχή της μπάλας, με τον ΟΦΗ να ψάχνει τους κενούς χώρους
Και η φάση με τον Ανδρούτσο νωρίτερα
Ο Γοδόι βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά πλάσαρε άουτ απέναντι από τον Χριστογεώργο
Η μοναδική καλή φάση της ΤΣΣΚΑ νωρίτερα
Ο Ανδρούτσος έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά μία ντρίμπλα πριν σουτάρει, κόπηκε την τελευταία στιγμή
Μετά από γύρισμα από αριστερά και κακό διώξιμο στην άμυνα της ΤΣΣΚΑ, ο Φούντας πλάσαρε με τη μία από κοντά και σκόραρε για τον ΟΦΗ, κάνοντας το 1-0 στο ματς
Γυριστό σουτ του Γοδόι, χωρίς δύναμη, μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος
Μεγάλες "μάχες" στην Κρήτη, με τον ΟΦΗ να πατάει καλά στο γήπεδο
Ο Αϊτόρ πήγε να βγει και πάλι στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Λαπούκοβ πρόλαβε και έκοψε αυτή τη φορά, μακριά από την εστία του
Ο Αϊτόρ έφυγε στον κενό χώρο απέναντι από τον Λαπούκοβ, αλλά από πλάγια θέση προτίμησε να πασάρει αντί να πλασάρει και η φάση χάθηκε μετά και από μία κόντρα
Ωραία επιθετική ανάπτυξη από τον ΟΦΗ, με τον Αποστολάκη να κάνει τη σέντρα από αριστερά, αλλά να μη βρίσκει συμπαίκτη στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σρντζαν Γιοβάνοβιτς από τη Σερβία
Στον πάγκο για τους Κρητικούς θα είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης
Λαπούκοβ, Παστόρ, Ιβάνοβ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοβ, Εμπόνγκ, Γκαμπίν, Σένσι, Ετό, Πίττας, Γοδόι
Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Νους, Φούντας.
Ο ΟΦΗ θα πάει όμως με... συνταγή ΑΕΚ για την πρόκριση, αφού ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει το ίδιο σχήμα για τη νίκη
Κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας βέβαια, είναι το αουτσάιντερ, καθώς η ομάδα της Βουλγαρίας είναι πιο έμπειρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Ο ΟΦΗ έδειξε πάντως σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού "λύγισε" την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν
Ο περσινός Κυπελλούχος Ελλάδας δεν έχει πάντως μεγάλο άγχος, αφού ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού, θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League
Οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε διπλή "μονομαχία" για την πρόκριση στη League Phase
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι του ΟΦΗ στο φετινό Europa League