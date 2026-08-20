Αθλητικά

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας live για τα πλέι οφ του Europa League

Το πρώτο «βήμα» για την πρόκριση μπροστά σε πάνω από 10.000 οπαδούς του ψάχνει ο ΟΦΗ
ΟΦΗ
Europa League
Πλέι οφ - Πρώτο παιχνίδι
1 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Οι παίκτες του ΟΦΗ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, όπου και αναζητά μία ιστορική πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

21:38 | 20.08.2026

Η μεγάλη ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ νωρίτερα

 

21:36 | 20.08.2026
38'
Νέα ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ!

Ο Σένσι σούταρε αμαρκάριστος από την κορυφή της περιοχής, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα

21:33 | 20.08.2026
35'

Η ΤΣΣΚΑ έχει πάρει τα τελευταία λεπτά την κατοχή της μπάλας, με τον ΟΦΗ να ψάχνει τους κενούς χώρους

21:31 | 20.08.2026

Και η φάση με τον Ανδρούτσο νωρίτερα

 

21:31 | 20.08.2026
Το γκολ του ΟΦΗ για το 1-0!
21:26 | 20.08.2026
29'
Χαμένη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ!

Ο Γοδόι βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά πλάσαρε άουτ απέναντι από τον Χριστογεώργο

21:23 | 20.08.2026

Η μοναδική καλή φάση της ΤΣΣΚΑ νωρίτερα

 

21:21 | 20.08.2026
23'

Ο Ανδρούτσος έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά μία ντρίμπλα πριν σουτάρει, κόπηκε την τελευταία στιγμή

21:20 | 20.08.2026
20'

Μετά από γύρισμα από αριστερά και κακό διώξιμο στην άμυνα της ΤΣΣΚΑ, ο Φούντας πλάσαρε με τη μία από κοντά και σκόραρε για τον ΟΦΗ, κάνοντας το 1-0 στο ματς

21:16 | 20.08.2026
Γκολ για τον ΟΦΗ!
21:16 | 20.08.2026
Η χαμένη ευκαιρία του Αϊτόρ νωρίτερα
21:14 | 20.08.2026
16'

Γυριστό σουτ του Γοδόι, χωρίς δύναμη, μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος

21:13 | 20.08.2026

Μεγάλες "μάχες" στην Κρήτη, με τον ΟΦΗ να πατάει καλά στο γήπεδο

21:10 | 20.08.2026
12'

Ο Αϊτόρ πήγε να βγει και πάλι στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Λαπούκοβ πρόλαβε και έκοψε αυτή τη φορά, μακριά από την εστία του

21:07 | 20.08.2026
21:05 | 20.08.2026
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ!

Ο Αϊτόρ έφυγε στον κενό χώρο απέναντι από τον Λαπούκοβ, αλλά από πλάγια θέση προτίμησε να πασάρει αντί να πλασάρει και η φάση χάθηκε μετά και από μία κόντρα

21:05 | 20.08.2026
6'

Ωραία επιθετική ανάπτυξη από τον ΟΦΗ, με τον Αποστολάκη να κάνει τη σέντρα από αριστερά, αλλά να μη βρίσκει συμπαίκτη στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ

20:59 | 20.08.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:59 | 20.08.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

20:54 | 20.08.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:48 | 20.08.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σρντζαν Γιοβάνοβιτς από τη Σερβία

20:44 | 20.08.2026

Στον πάγκο για τους Κρητικούς θα είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης

20:43 | 20.08.2026
Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας


Λαπούκοβ, Παστόρ, Ιβάνοβ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοβ, Εμπόνγκ, Γκαμπίν, Σένσι, Ετό, Πίττας, Γοδόι

20:42 | 20.08.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ


Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Νους, Φούντας.

20:41 | 20.08.2026

Ο ΟΦΗ θα πάει όμως με... συνταγή ΑΕΚ για την πρόκριση, αφού ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει το ίδιο σχήμα για τη νίκη

20:40 | 20.08.2026

Κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας βέβαια, είναι το αουτσάιντερ, καθώς η ομάδα της Βουλγαρίας είναι πιο έμπειρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

20:39 | 20.08.2026

Ο ΟΦΗ έδειξε πάντως σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού "λύγισε" την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Super Cup και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

20:38 | 20.08.2026

Ο περσινός Κυπελλούχος Ελλάδας δεν έχει πάντως μεγάλο άγχος, αφού ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού, θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League

20:38 | 20.08.2026

Οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε διπλή "μονομαχία" για την πρόκριση στη League Phase

20:37 | 20.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι του ΟΦΗ στο φετινό Europa League

20:37 | 20.08.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
267
92
91
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo