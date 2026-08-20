ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας live για τα πλέι οφ του Europa League

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ!

Ο Αϊτόρ έφυγε στον κενό χώρο απέναντι από τον Λαπούκοβ, αλλά από πλάγια θέση προτίμησε να πασάρει αντί να πλασάρει και η φάση χάθηκε μετά και από μία κόντρα