Ένα άρθρο των Times “βάφτισε” τον Αδόλφο Χίτλερ, οπαδό της Σάλκε, με τους “βασιλικούς μπλε” να τοποθετούνται επίσημα δίνοντας “αποστομωτική” απάντηση στον αρθρογράφο και αρνούμενοι οποιαδήποτε ιστορική σχέση με το ναζιστικό κόμμα.

Η καλύτερη περίοδος στην ιστορία της Σάλκε, που συνοδεύτηκε από 6 πρωταθλήματα Γερμανίας, ήταν μεταξύ του 1933 και του 1944. Αυτό έχει προκαλέσει πολλές έρευνες και απορίες σχετικά με τη σχέση που μπορεί να είχε η ομάδα με το ναζιστικό καθεστώς που άκμαζε εκείνα τα χρόνια.

Οι Times το πήγαν μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας σε σχετικό αφιέρωμα τον περασμένο Νοέμβριο, για τους 50 χειρότερους οπαδούς της ιστορίας, πως ο Αδόλφος Χίτλερ είναι οπαδός της Σάλκε. Η αντίδραση των “βασιλικών μπλε” σε αυτούς τους ισχυρισμούς ήρθε μέσω του Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ομάδας, Γκερτ Βος, ο οποίος με επίσημη επιστολή εγκάλεσε τον αρθρογράφο της εφημερίδας για ανακρίβειες και “αστεία” έρευνα.

“Aγαπητέ συντάκτη,

Το άρθρο σου για “Τους 50 χειρότερους διάσημους φιλάθλους του ποδοσφαίρου” στις 26 Νοεμβρίου ήταν πραγματικά ενδιαφέρον. Μέχρι τότε, δεν γνωρίζαμε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ είχε συμπάθεια στη Σάλκε και πιο συγκεκριμένα ήταν υποστηρικτής του συλλόγου μας.

Ήμασταν πολύ περίεργοι να ανακαλύψουμε τι έκανε τους απόλυτα σεβαστούς Times να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο ως δεδομένο. Γι’ αυτό το λόγο, τσεκάραμε και διπλοτσεκάραμε αν το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μεταξύ του 1933 και του 1945 είχε ονομάσει μία κερκίδα ως “Κερκίδα του Φίρερ”, για παράδειγμα, ενώ παρακολουθήσαμε και κάθε επεισόδιο του “‘Allo ‘Allo” για να βρούμε ένα στοιχείο. Τίποτα.

Μάλλον θα πρέπει να ήταν φίλαθλος του… καναπέ επειδή δεν απευθύνθηκε σε εμάς για να δώσει το παρών σε κάποιο παιχνίδι μας, ακόμα κι αν ήταν ο τελικός του πρωταθλήματος στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Ίσως να ήταν πολύ απασχολημένος με τις πολιτικές γενοκτονίας ή ίσως να μην ήταν καν φίλαθλος του ποδοσφαίρου.

Αυτό αναφέρει τουλάχιστον μία επιστημονική μελέτη που ανατέθηκε από τον σύλλογο και δημοσιεύτηκε το 2004. Οι συγγραφείς ανέλυσαν τη θεωρία που αναφέρει ότι η Σάλκε κατέκτησε έξι εθνικά πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια του Τρίτου Ράιχ, με την στήριξη των Ναζί. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ξεκάθαρο: η θεωρία είναι ένα σκουπίδι. Το καλύτερο, οι Ναζί προσπάθησαν να επωφεληθούν από τη μεγάλη δημοφιλία της ομάδας που βρισκόταν μεταξύ των κορυφαίων της χώρας από το 1927.

Ο ίδιος ο Χίτλερ δεν ασχολήθηκε ποτέ για δύο λόγους. Πρώτον, η φυσιογνωμία των ποδοσφαιριστών με τα σχισμένα γόνατα δεν ταίριαζε με την ιδέα του αγώνα για τη Μεγάλη Γερμανία. Δεύτερον, πήγε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936, αλλά η Γερμανία ηττήθηκε 2-0 από τη Νορβηγία. Γαμώ!

Eν κατακλείδι, ο Χίτλερ ήταν φίλαθλος της Σάλκε επειδή κατακτήσαμε τους περισσότερους τίτλους την περίοδο του καθεστώτος του. Επομένως, κι η Μάργκαρετ Θάτσερ θα έπρεπε να είναι φίλαθλος της Λίβερπουλ. Ωστόσο, παραδόξως, δεν βρισκόταν στη λίστα σας.

Γκερντ Βος,

Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Σάλκε”.

Excellent response from FC Schalke’s Head of PR to @thetimes who claimed that Hitler was a fan. pic.twitter.com/7KWA1Uf6Jv