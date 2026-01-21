Οι διαιτητές των αγώνων Εφές – Ολυμπιακός και Μακάμπι – Παναθηναϊκός

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις της 23ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές, που θα γίνει την Πέμπτη (22/1, 19:30) στην Κωνσταντινούπολη για την 24η αγωνιστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι oρίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

Όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο Ισραήλ (22/1, 21:05), θα το διευθύνουν οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).