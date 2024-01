Συγκινητικές στιγμές στο “Chase Center”. Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς τίμησαν την μνήμη του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς στην αναμέτρηση με τους Ατλάντα Χοκς (134-112 υπέρ των “πολεμιστών”).

Οι παίκτες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς -όπως και των Ατλάντα Χοκς- στάθηκαν στο “Chase Center” φορώντας ασορτί μπλουζάκια που έγραφαν “Brate”, τη σερβική λέξη για τον “αδελφό”. Το πίσω μέρος της φανέλας έγραφε “Deki”, το παρατσούκλι του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς.

Στη γωνία ήταν μια καρδιά με τα γράμματα “DM”, τα αρχικά του αείμνηστου βοηθού προπονητή των Γουόριορς, Ντέγιαν Μιλόγεβιτς, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 17 Ιανουαρίου από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 46 ετών.

“Το χαμόγελο του Ντέκι, η χαρά του, το γέλιο του ήταν πάντα παρόντα”, είπε ο προπονητής των Γουόριορς, Στιβ Κερ στο πλήθος και συνέχισε: “Απόψε λοιπόν, αντί για μια στιγμή σιωπής, θα ήθελα να συμμετάσχετε μαζί μου για να τιμήσετε τον Ντέκι και την όμορφη οικογένειά του, θα ήθελα όλοι μας να του δώσουμε ένα standing ovation που να μπορέσει να το ακούσει από τον παράδεισο”.

Το χειροκρότημα κράτησε για περίπου ένα λεπτό και ακολούθησε ο σερβικός εθνικός ύμνος, ο ύμνος της πατρίδας του Μιλόγεβιτς.

Μετά τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, οι παίκτες των Γουόριορς αφαίρεσαν τις φανέλες φόρου τιμής και μία προς μία τις τοποθέτησαν στο κάθισμα που κατείχε ο Μιλόγεβιτς κατά τις δυόμιση σεζόν του με το Γκόλντεν Στέιτ. Ένα λευκό τριαντάφυλλο ήταν ήδη εκεί δίπλα στα μπλουζάκια που φορούσε το υπόλοιπο προσωπικό.

Warriors players honored Dejan Milojević with jerseys bearing his surname during pregame.



