Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν έκαναν καμία κίνηση για ανταλλαγή, παρά τους τραυματισμούς των Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, αλλά φαίνεται ότι είναι το φαβορί για την απόκτηση του Αντρέ Ντράμοντ.

Ο σέντερ των Κλίβελαντ Καβαλίερς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, αλλά θα αποδεσμευθεί άμεσα από την ομάδα και οι “λιμνάνθρωποι” φαίνεται ότι αποτελούν την πρώτη του επιλογή, αφού του προσφέρουν και το κίνητρο του πρωταθλητισμού.

Αν ολοκληρωθεί τελικά η μετεγγραφή, οι Λέικερς θα προσθέσουν έναν κορυφαίο ψηλό του NBA στην πεντάδα τους, αφού ο Ντράμοντ είχε φέτος 17,5 πόντους και 13,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα.

The Lakers have emerged as a strong frontrunner to sign free agent center Andre Drummond, sources tell ESPN.