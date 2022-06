Σε μία σπουδαία μετεγγραφική κίνηση βρίσκονται κοντά οι Λος Άντζελες Κλίπερς, αφού φέρονται να έχουν συμφωνήσει για την απόκτηση του Τζον Γουόλ, ως ελεύθερου από τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο έμπειρος γκαρντ και άλλοτε All Star με τους Γουίζαρντς, δεν υπολογιζόταν στην ομάδα του Τέξας και δεν έπαιξε καθόλου την περασμένη σεζόν, με αποτέλεσμα να γίνει buy out στο συμβόλαιό του για να μείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ λοιπόν, ακολούθως, ο Γουόλ θα υπογράψει στους Λος Άντζελες Κλίπερς, για να πάρει θέση δίπλα στον Πολ Τζορτζ και τον Καγουάι Λέοναρντ.

