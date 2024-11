Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα φτιάξουν άγαλμα για τον Πατ Ράιλι

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν ότι θα φτιάξουν άγαλμα για τον Πατ Ράιλι, το οποίο και θα τοποθετηθεί έξω από το γήπεδο της ομάδας στην Καλιφόρνια.

Ο Πατ Ράιλι εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στους Μαϊάμι Χιτ, αλλά έχει γράψει τη δική του ιστορία ως προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς, κατακτώντας μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα στο NBA.

Ο Αμερικανός Hall of Famer θα έχει έτσι πλέον και το δικό του άγαλμα έξω από το γήπεδο των “λιμνανθρώπων”, για τη συνεισφορά του στην ομάδα του NBA.

One of the greatest coaches of all time — The Lakers are proud to announce Pat Riley’s legacy will be cemented and his statue will find a home on Star Plaza pic.twitter.com/bHkjarx8CV