Μετά από 20 χρόνια στους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιουντόνις Χάσλεμ αποσύρθηκε από το NBA και η ομάδα της Φλόριντα απέσυρε τη φανέλα του, σε μία συγκινητική τελετή μετά το τέλος του αγώνα με τους Ατλάντα Χοκς.

Ο Γιουντόνις Χάσλεμ ήταν ο άνθρωπος που προσωποποίησε τη «Ηeat Culture» και παρότι είχε περιορισμένο ρόλο τα τελευταία χρόνια, συνέχισε να θεωρείται ο ηγέτης των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας ζήσει τα πάντα με την ομάδα. Στα 42 του χρόνια, ο Χάσλεμ πρόλαβε να κατακτήσει τρία πρωταθλήματα του NBA και να συνυπάρξει με κορυφαίους σούπερ σταρ του αθλήματος, όπως ο Σακίλ Ο’Νιλ και ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Μαϊάμι Χιτ απέσυραν έτσι τη φανέλα του, με τον μεγάλο Πατ Ράιλι να τον αποθεώνει στην τελετή και τον ίδιο να βουρκώνει όταν η φανέλα του αναρτήθηκε στην οροφή του Kaseya Center, δίπλα σε αυτές των Σακίλ Ο’Νιλ, Ντουέιν Γουέιντ, Αλόνζο Μούρνινγκ, Κρις Μπος και Τιμ Χάρνταγουεϊ.

Did it his way in his city over 20 years.



Watch UD’s full jersey retirement ceremony from start to finish ⤵️ pic.twitter.com/LDYDC6uQp2