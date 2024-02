Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν τα δικαιώματα του Δημήτρη Αγραβάνη

Οι Μιλγουόκι Μπακς απογοήτευσαν στο τέλος των ανταλλαγών, αφού δεν κατάφεραν να κάνουν κάποια μεγάλη κίνηση, αποκτώντας μόνο τον 36χρονο Πάτρικ Μπέβερλι, αλλά και τα δικαιώματα του Δημήτρη Αγραβάνη από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Σε μία ανταλλαγή που είχε ως στόχο την ελευθέρωση μίας θέσης στο ρόστερ τους, οι Μιλγουόκι Μπακς παραχώρησαν τον Ρόμπι Λόπεζ μαζί με λεφτά στους Σακραμέντο Κινγκς και πήραν ως αντάλλαγμα τα δικαιώματα του Δημήτρη Αγραβάνη για το NBA.

Φυσικά δεν υπάρχει πρόθεση να μετακομίσει στο Μιλγουόκι, ο Έλληνας φόργουορντ που υπέγραψε πρόσφατα στην ΑΕΚ, αλλά τα “ελάφια” βρήκαν την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο, να διατηρήσουν τη δυνατότητα μίας ακόμη μετεγγραφής από την αγορά των ελεύθερων.

The Milwaukee Bucks have traded center Robin Lopez and cash considerations to the Sacramento Kings in exchange for the draft rights to Dimitrios Agravanis.https://t.co/mbn30CmuHN