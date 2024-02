Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν τον Πάτρικ Μπέβερλι με ανταλλαγή από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς προχώρησαν σε ανταλλαγή με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αποκτώντας τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πάτρικ Μπέβερλι, αντί του Καμ Πέιν και μίας επιλογής δευτέρου γύρου στο ντραφτ του 2027.

Ο Μπέβερλι είχε ενεργό ρόλο στους Σίξερς, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς βρήκαν την ευκαιρία να προσθέσουν ένα αμυντικό γκαρντ στο ρόστερ τους, παραχωρώντας τον πιο επιθετικό Καμ Πέιν, στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Μένει να φανεί αν τα “ελάφια” θα κινηθούν περαιτέρω στη deadline των ανταλλαγών του NBA, για να ενισχύουν περισσότερο το ρόστερ γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

