Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν ξεχνάνε τη σύνδεσή τους με την Ελλάδα, χάρη στον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο και παρακολουθούν την Εθνική μπάσκετ στο Mundobasket 2023.

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, όμως ο Θανάσης φωνάζει “παρών” στη Μανίλα και στο πρώτο παιχνίδι του Mundobasket 2023 είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, μία ασίστ και μία τάπα κόντρα στην Ιορδανία.

Οι Μιλγουόκι Μπακς (γνωστοί και ως… ΚΑΕ Ελαφιακός) έκαναν λοιπόν σχετική ανάρτηση με τα στατιστικά και του “Thanasty” και έγραψαν: «Ο Θανάσης και η Ελλάδα έκαναν τη δουλειά».

Thanasty and Greece get the job done 🙌



🇬🇷 9 pts

🇬🇷 5 reb

🇬🇷 3 stl

🇬🇷 1 blk

🇬🇷 1 ast#WinForHellas pic.twitter.com/Wuo2gknvDK