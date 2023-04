Οι Μιλγουόκι Μπακς “διέλυσαν” με 138-122 τους Μαϊάμι Χιτ στο δεύτερο παιχνίδι των play off του NBA, παρότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε ξανά εκτός δράσης, λόγω του τραυματισμού στη μέση του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς βρήκαν λύσεις από πολλούς παίκτες τους και μάλιστα έκαναν και ένα σχετικό ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ESPN, τα “ελάφια” έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του NBA, που πετυχαίνει 138 πόντους σε ένα παιχνίδι, χωρίς να αγωνίζεται σε αυτό ο πρώτος σκόρερ της, όπως είναι ο “Greek Freak” για τους Μιλγουόκι Μπακς.

The Bucks scored 138 points without Giannis Antetokounmpo.



That is the most points in a game by a team without their leading scorer from the regular season in NBA postseason history. pic.twitter.com/4LZ20cEMHf