Οι Μιλγουόκι Μπακς περιμένουν την απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να μπουν σε συζητήσεις για ανταλλαγή

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για πρώτη φορά στην καριέρα του φαίνεται να είναι κοντά στην αποχώρηση από τους Μιλγουόκι Μπακς, όμως τα «ελάφια» ακόμα δεν έχουν μπει σε συζήτηση με καμία ομάδα, καθώς περιμένουν την τελική απόφαση του «Greek Freak».

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Μπακς περιμένουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να τους πει ότι θέλει να αποχωρήσει για να ξεκινήσουν συζητήσεις με άλλες ομάδες για ανταλλαγή του Έλληνα super star.

«Οι ομάδες τηλεφωνούν στους Μπακς και οι Μπακς απαντούν συνεχώς: «Δεν είναι διαθέσιμος, δεν τον ανταλλάσσουμε». Ο μόνος τρόπος να ανοίξει θέμα για τον Γιάννη — να υπάρξει δηλαδή «πλειστηριασμός» για την απόκτησή του — είναι να πάει ο ίδιος ο Γιάννης στους Μπακς και να πει «θέλω να φύγω». Πρέπει να το πει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά και αυτό δεν έχει συμβεί», ανέφερε ο έμπειρος ρεπόρτερ.

Το σίριαλ με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς συνεχίζεται και μένει να φανεί τί θα αποφασίσει ο Έλληνας αθλητής σχετικά με το μέλλον της καριέρας του.