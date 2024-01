Οι Μιλγουόκι Μπακς απέλυσαν τον Έιντριεν Γκρίφιν και φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Ντοκ Ρίβερς για να τον διαδεχθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντοκ Ρίβερς θεωρήθηκε εξ αρχής το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς είναι ο μοναδικός ιδιαίτερα έμπειρος προπονητής του NBA, που είναι ελεύθερος και οι συζητήσεις στα “ελάφια” είχαν τον ίδιο ως επίκεντρο.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ λοιπόν, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαρκείς επαφές και αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο πρώην προπονητής των Φιλαδέλφεια Σίξερς και Λος Άντζελες Κλίπερς, αλλά και πρωταθλητής του NBA, με τους Μπόστον Σέλτικς, θα αποτελέσει το νέο προπονητή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

