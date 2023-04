Ο Ρούντι Γκομπέρ προκάλεσε αναστάτωση από το… πουθενά στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αφού την ώρα που η ομάδα του κέρδιζε μία σημαντική θέση στην κατάταξη της Δύσης, αυτός τσακώθηκε και έριξε μπουνιά σε συμπαίκτη του.

Ως εκ τούτου, οι Τίμπεργουλβς αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Γκομπέρ με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, παρότι έχουν μπροστά τους το πρώτο παιχνίδι για το play in, κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γάλλος σέντερ δεν θα ταξιδέψει έτσι με την ομάδα στην Καλιφόρνια και θα επανέλθει στη συνέχεια είτε για τα play off, είτε για τον “τελικό” του play in.

The Timberwolves had to suspend Gobert for throwing a punch, but accepted that it was a shot to chest with no intent to injure Kyle Anderson and understood that Anderson called Gobert a “bitch” repeatedly on a night Gobert was playing hurt, sources tell ESPN.