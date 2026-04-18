Οι μόλις 8 παίκτες της Μονακό που θα αγωνιστούν κόντρα στον Παναθηναϊκό

Νοκ άουτ είναι οι τραυματίες Μίροτιτς, Νέντοβιτς και Τάρπεϊ
O Οκόμπο του Μονακό
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Παναθηναϊκός και Μονακό θα συγκρουστούν το βράδυ της Τρίτης (21/4/2026, 21:00) στο Telekom Center για τα πλέι ιν της Euroleague, με τον νικητή να κατακτά την έβδομη θέση και να αντιμετωπίζει στα πλέι οφ της Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί στο ζευγάρι με τη Μονακό, η οποία θα παραταχθεί στο Telekom Center με μόλις 8 παίκτες διαθέσιμους.

Έτσι, βέβαια, αγωνίστηκε και κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, την οποία διέλυσε στο Πριγκιπάτο την Παρασκευή (17/4).

Για τους Μονεγάσκους, εκτός θα είναι ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στη γάμπα και θα παραμείνει στα πιτς, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πότε θα επιστρέψει. Εκτός είναι και οι τραυματίες Νέντοβιτς και Τάρπεϊ. 

Οι 8 ετοιμοπόλεμοι παίκτες της Μονακό είναι οι Έλι Οκόμπο, Γιουάν Μπεγκαρίν, Μάθιου Στραζέλ και Μάικ Τζέιμς στην περιφέρεια, οι Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Άλφα Ντιαλό στους φόργουορντ, αλλά και οι Ντάνιελ Τάις με Κεβάριους Χέις στη θέση του σέντερ.

