Στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέι Κράουντερ. Τα Ελάφια κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον πολύπειρο γκαρντ/φόργουορντ, τον οποίο είχαν ξεχωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες.

O 32χρονος Τζέι Κράουντερ χει παίξει σε Μάβερικς, Σέλτικς, Καβαλίερς, Τζαζ, Γκρίζλις, Σανς και σε 735 αγώνες κανονικών περιόδων μετράει 9.6 πόντους (34.6% στο τρίποντο), 3.6 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά 25.3 λεπτά.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Νετς πήραν ως αντάλλαγμα πέντε draft picks δεύτερων γύρων. Για να γίνει η ανταλλαγή, οι δύο ομάδες έβαλαν στο παιχνίδι και τους Πέισερς.

Ο Τζόρνταν Νουόρα πήγε από το Μιλγουόκι στην Ιντιανάπολις μαζί με δύο draft picks, με την ομάδα του Ρικ Καρλάιλ να αποδεσμεύει τον Γεωργιανό σέντερ Γκόγκα Μπιτάτζε.

