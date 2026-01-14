Αθλητικά

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο γνώρισαν βαριά ήττα με 139-106 από τους Τίμπεργουλβς

Θετική εμφάνιση χωρίς αντίκρισμα για τον Greek Freak
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Τίμπεργουλβς/ Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν 139-106 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς σε μία κακή εμφάνιση από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ήταν ο μόνος που ξεχώρισε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 25 πόντους με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ στην ήττα των Μπακς από τους Τίμπεργουλβς, όμως κανένας από τους συμπαίκτες του δεν στάθηκε στο ύψος της αναμέτρησεις για να βοηθήσει τον Έλληνα αθλητή.

Οι Τίμπεργουλβς είχαν την υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν βρήκαν καμία αντίσταση από τους Μπακς. Ο Ραντλ ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Οι Χάιλαντ και Ρέιντ βοήθησαν τους Τίμπεργουλβς στη νίκη έχοντας 23 και 19 πόντους αντίστοιχα. Για το Μιλγουόκι δεύτερος σκόρερ ήταν ο Πόρτις με 14 πόντους, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ είχε 13 πόντους με 8 ασίστ.

Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο Θάνάσης Αντετοκούνμπο για σχεδόν 8′ πετυχαίνοντας 2 πόντους.

 

Τα «ελάφια» παραμένουν εκτός δεκάδας έχοντας ρεκόρ 17-23 και θα πρέπει να πάρουν νίκες στα επόμενα παιχνίδια για να μη χάσουν την επαφή με τη 10η θέση και τους Σικάγο Μπουλς, που έχουν ρεκόρ 18-21 με παιχνίδι λιγότερο.

Η Μινεσότα είναι στην 4η θέση της Δύσης με 27 νίκες και 14 ήττες και έχει θέσει γερές βάσεις για μία θέση στην πρώτη εξάδα της περιφέρειας.

