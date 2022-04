Η Όλνταμ ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της από τη Σάλφορντ και έγραψε αρνητική ιστορία στην Αγγλία, ως η πρώτη ομάδα που έχει αγωνιστεί στην Premier Leaue και υποβιβάζεται στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Οι οπαδοί της δεν άντεξαν έτσι τη… μαύρη σελίδα στην ιστορία της ομάδας τους και εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να τα… ψάλλουν στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στη διοίκηση του συλλόγου.

Η Όλνταμ βρισκόταν στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου τις σεζόν 1992-94, αλλά σχεδόν 30 χρόνια αργότερα έφθασε να… διαγραφεί από το χάρτη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο Νησί.

❌ Oldham vs Salford has been abandoned at 1-2 after the Oldham fans stormed the pitch to protest.



Oldham would’ve been relegated if the score stayed the same at full-time pic.twitter.com/T9XUsWHjYH