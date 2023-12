Πανηγυρίστηκε σαν κατάκτηση τίτλου. Viral έγινε η αντίδραση των ποδοσφαιριστών της ερασιτεχνικής, Ρεβέλ, στο άκουσμα της είδησης, πως κληρώθηκαν την Παρί Σεν Ζερμέν, στη φάση των “64” του Κυπέλλου Γαλλίας.

Μόνο σαμπάνιες δεν άνοιξαν! Η ερασιτεχνική γαλλική ομάδα Ρεβέλ που βρίσκεται στην έκτη κατηγορία της χώρας, κληρώθηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν στους “64” του κυπέλλου Γαλλίας και οι ποδοσφαιριστές της το πανηγύρισαν.

Οι παίκτες της ερασιτεχνικής ομάδας αποφάσισαν να μαζευτούν στα αποδυτήρια της ομάδας και να δουν όλοι μαζί την κλήρωση του κυπέλλου. Η κληρωτίδα έβγαλε το όνομα της “λαμπερής” Παρί Σεν Ζερμέν, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Το παιχνίδι της Ρεβέλ με την ομάδα του Κιλιάν Εμπαπέ θα διεξαχθεί στις 6 ή 7 Ιανουαρίου στην έδρα της ερασιτεχνικής ομάδας, όπου παρ’ όλα τα 113 χρόνια ιστορίας της δεν έχει παίξει ποτέ σε επαγγελματική κατηγορία.

The special moment when sixth division side US Revel found out they would face… PSG in Coupe de France.



Magic.pic.twitter.com/pXE0mB3ml3