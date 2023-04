Η Euroleague ανακοίνωσε τις τιμωρίες στους παίκτες που συμμετείχαν στην άνευ προηγουμένου σύρραξη στο Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν.

Η Euroleague τελείωσε τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έκανε τρομερό κεφαλοκλείδωμα στον Έξουμ, μιας και τον τιμώρησε με πέντε αγωνιστικές. Αυτό σημαίνει ότι η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Γάλλο φόργουορντ των Μαδριλένων.

Ο Κέβιν Πάντερ τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές και κινδυνεύει να χάσει τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, σε περίπτωση που η Παρτιζάν προκριθεί στο Κάουνας με τρεις νίκες επί της Ρεάλ.

Από μία αγωνιστική τιμωρήθηκαν Λεσόρ και Ντεκ, ενώ στα αξιοσημείωτα είναι ότι ο Γιουλ, ο οποίος προκάλεσε τα επεισόδια, δεν τιμωρήθηκε!

Αναλυτικά οι ποινές:

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε τιμωρήθηκε με 5 αγώνες

Ο Κέβιν Πάντερ τιμωρήθηκε με 2 αγώνες

Ο Ματίας Λεσόρ τιμωρήθηκε με 1 αγώνα

Ο Γκάμπριελ Ντεκ τιμωρήθηκε με 1 αγώνα

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM