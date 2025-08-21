Οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν ότι θα αποσύρουν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ

Ο Ντέρικ Ρόουζ ολοκλήρωσε τη μεγάλη -αλλά και “χτυπημένη” από τραυματισμούς- καριέρα του και οι Σικάγο Μπουλς ετοιμάζονται να τον τιμήσουν με την απόσυρση της φανέλας με το νούμερο 1.

Μετά την εποχή των επιτυχιών με τον Μάικλ Τζόρνταν και την παρέα του, οι Σικάγο Μπουλς έχουν μείνει στην… αφάνεια στο NBA, εκτός από μία μικρή περίοδο, που ο ηγέτης τους ήταν ένα δικό τους παιδί από το Σικάγο, ο Ντέρικ Ρόουζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε τις προσδοκίες ως Νο1 του ντραφτ και έγινε ο νεότερος MVP στην ιστορία του NBA, οδηγώντας τους Σικάγο Μπουλς μέχρι τους τελικούς της Ανατολής το 2011, όπου και “λύγισαν” από την… υπερομάδα των Μαϊάμι Χιτ με τους Λεμπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Γουέιντ και Κρις Μπος.

Την επόμενη σεζόν, ο Ρόουζ υπέστη ρήξη χιαστών και δεν επέστρεψε ποτέ ο ίδιος, αν και κατάφερε να συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA για πάνω από μία δεκαετία. Στο Σικάγο παραμένει όμως θρύλος και έτσι μόνο εντύπωση δεν προκαλεί, η απόφαση των Μπουλς να αποσύρουν τη φανέλα του. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα γίνει σχετική τελετή στις 24 Ιανουαρίου 2026.