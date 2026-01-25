Οι Σικάγο Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ, με δάκρυα στα μάτια ο άλλοτε MVP του NBA

Οι Σικάγο Μπουλς τίμησαν τον άλλοτε MVP του NBA, Ντέρικ Ρόουζ, αποσύροντας τη φανέλα του, με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο Ντέρικ Ρόουζ έζησε την απόλυτη στιγμή για έναν αθλητή, αφού οι Σικάγο Μπουλς τον τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο, τοποθετώντας τη φανέλα του, δίπλα σε αυτή των Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, Τζέρι Σλόαν και Μπομπ Λοβ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός ήταν ο άνθρωπος που οι Μπουλς είχαν δει στο πρόσωπό του τον διάδοχο του Τζόρνταν και αυτόν που θα έφερνε την ομάδα ξανά στις επιτυχίες. Οι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να φτάσει στο απόλυτο επίπεδο των δυνατοτήτων του, όμως κατάφερε να κερδίσει μία φορά τον τίτλο του MVP της λίγκας.

Παρόντες ήταν όλοι οι συμπαίκτες του Ντέρικ Ρόουζ στους Μπουλς, όπως ο Γιοακίμ Νόα, ο Ταζ Γκίμπσον, ο Λουόλ Ντένγκ, αλλά και ο coach Tομ Τίμποντο που τίμησαν με την παρουσία τους το «παιδί» του Σικάγο.

The moment Derrick Rose’s banner was officially retired. pic.twitter.com/ufrMsEaEyY ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 25, 2026

Ο Ρόουζ συγκίνησε άπαντες στο United Center, όταν πήρε το μικρόφωνο και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του, αλλά και για τη γυναίκα και τα τρία παιδιά του, που ήταν αυτά που πάτησαν το κουμπί για τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του στην οροφή του γηπέδου.

D-ROSE IN TEARS: Luol Deng’s speech was so moving, that Derrick Rose cried hard & his son had to give him a tissue.



Amazing moment! pic.twitter.com/kJEAoKdaYl — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 25, 2026

“Don’t Cry” Derrick Rose Son Proceeds To Make Everybody Cry! pic.twitter.com/iD1SnbkbER — 9MagTV (@BlackInkChi) January 25, 2026

«Αυτό το ταξίδι δεν αφορούσε ποτέ εμένα. Ήταν για τη δημιουργία της συνέργειας από την οποία με κάποιο τρόπο μπορούν να αντλήσουν δύναμη οι άνθρωποι στην πόλη. Και με κάποιο τρόπο ήμουν αυτός ο φάρος ή αυτό το όχημα για αυτό, μέσω του μπάσκετ. Απλώς νιώθω ευγνωμοσύνη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρόουζ.

Ο Μάικλ Τζόρνταν έστειλε το δικό του μήνυμα στον σταρ των Μπουλς, τιμώντας τον για την σπουδαία καριέρα του με τους «ταύρους».

Michael Jordan has a message for D-Rose pic.twitter.com/l1K2hz7Y4C — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 24, 2026

«Ντέρικ, συγχαρητήρια για την απόσυρση της φανέλας σου. Χαίρομαι πολύ για σένα. Είχες μια απίστευτη καριέρα. Εκπροσώπησες πραγματικά την πόλη του Σικάγο, τους Σικάγο Μπουλς, την οικογένειά σου και τον ίδιο σου τον εαυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Είμαι πολύ περήφανος για σένα και πολύ χαρούμενος για αυτή την ξεχωριστή σου βραδιά. Ανυπομονώ να έρθω στο United Center και να δω τη φανέλα σου να κρέμεται εκεί, δίπλα στη δική μου», ανέφερε ο Μάικλ Τζόρνταν για τον Ντέρικ Ρόουζ.