Οι Σίξερς τιμούν με άγαλμα τον Άλεν Άιβερσον

Οι Φιλαδέλφει Σίξερς θα τιμήσουν τον Άλεν Άιβερσον με άγαλμα έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, προκειμένου να τιμήσουν τον ίδιο για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Άλεν Άιβερσον αποτελεί ένα από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία των Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον «the Answer» να αποκτά το δικό του άγαλμα έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Εκεί βρίσκονται ήδη τα αγάλματα των Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Τζούλιους Έρβινγκ, Μορίς Τσικς, Μπίλι Κάνιγχαμ, Μόουζες Μαλόουν, Χαλ Γκριρ, Μπόμπι Τζόουνς και Ντολφ Σέις, θρύλων των Σίξερς.

Κάπως έτσι ο Άιβερσον θα αποκτήσει το δικό του άγαλμα, αφού δεν αποτελεί μια από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του franchise.

Τα αποκαλυπτήρια μάλιστα είναι προγραμματισμένα για τις 12 Απριλίου, ενώ ήδη η φανέλα με το νούμερο 3 έχει αποσυρθεί από τους Σίξερς.

4.12.24. we’re doing it our way.



honoring @alleniverson | details at https://t.co/W4awUGUxzE pic.twitter.com/djXHaoL54y