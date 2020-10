Οι τρεις παίκτες που “χτυπούν” οι Μπακς του Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει έναν ποιοτικό συμπαίκτη στους Μπακς, με τη διοίκηση των “Ελαφιών” να αναζητάει στην αγορά τον γκαρντ που θα κάνει τη διαφορά και θα βοηθήσει τον Έλληνα φόργουορντ να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA.

Στη δημοσιότητα ήρθαν τρία ονόματα περιφερειακών από το πάνω ράφι.Ο λόγος για τους Ολαντίπο των Πέισερς, Κρις Πολ των Θάντερ και Κάιλ Λόουρι των Τορόντο Ράπτορς.

Και οι τρεις περιπτώσεις, βέβαια, είναι δύσκολες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα “Ελάφια” θα πάρουν έναν καλό παίκτη στην περιφέρεια, προκειμένου να διεκδικήσουν με αξιώσεις το πρωτάθλημα.

Milwaukee Bucks are looking to add a high impact player at the guard position depending on cost & availability.



I’m Told: Bucks are inquiring about Indiana Pacers guard Victor Oladipo, Oklahoma City Thunder’s Chris Paul & Toronto Raptors icon Kyle Lowry. pic.twitter.com/nkQYXm7DY2