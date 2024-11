Οι ultras της Ζαλγκίρις έβρισαν χυδαία τον δήμαρχο του Κάουνας στο ματς με τον Παναθηναϊκό

Οι καλές σχέσεις που φαίνεται πως διατηρεί ο δήμαρχος του Κάουνας με την πλευρά της Ρωσίας, τον έχουν κάνει “κόκκινο πανί” για τους ultras της Ζαλγκίρις.

Ο δήμαρχος του Κάουνας, Βισάλντας Ματιγιοσάιτις, τα “άκουσε” από τους φανατικούς της Ζαλγκίρις, πριν το τζάμπολ με τον Παναθηναϊκό.

Για τους οργανωμένους οπαδούς της Ζάλγκιρις, ο δήμαρχος του Κάουνας αποτελεί “κόκκινο πανί”, λόγω των καλών σχέσεων που διατηρεί με την πλευρά των Ρώσων και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όταν ο Ματιγιοσάιτις πλησίασε το μέρος της κερκίδας των ultras στην “Zalgirio Arena”, αυτοί φρόντισαν να του δείξουν την αντιπάθεια που του τρέφουν, χωρίς να διστάσουν να το κάνουν εξ επαφής και μπροστά στο πρόσωπό τους.

Οι οργανωμένοι φώναζαν υβριστικά συνθήματα και έκαναν άσεμνες χειρονομίες τόσο από απόσταση, όσο και όταν ο δήμαρχος τους πλησίασε, έχοντας τη σύζυγό του κοντά.

Kaunas mayor and owner of “Vici” who still deals with ruzzians came to a “Žalgiris” game….let’s just say he is not very popular…. “Crab is a ruzzian whore! Hey hey” pic.twitter.com/0Q3MDncMpo