Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποκάλυψε ότι είχε προτείνει τον Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν ακόμη κόστιζε μόλις 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι Γκλέιζερ δεν ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του.

Την ώρα που ο Χάαλαντ “σπάει” το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Σόλσκιερ ήρθε να ρίξει… αλάτι στις πληγές των οπαδών της Γιουνάιτεντ, υποστηρίζοντας ότι ο Νορβηγός σούπερ σταρ θα μπορούσε να είναι στην ομάδα τους. Ο θρύλος των “κόκκινων διαβόλων” τόνισε ότι τον είχε προτείνει την περίοδο που ήταν προπονητής του στη Μόλντε, πριν πάρει τη μετεγγραφή για τη Λειψία.

«Κάλεσα την Γιουνάιτεντ έξι μήνες πριν αναλάβω την ομάδα και τους είπα ότι έχω αυτό τον επιθετικό αλλά δε με άκουσαν. Ζήτησα μόνο 4,5 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν ήθελαν να τον υπογράψουν», δήλωσε ο Σόλσκιερ.

