Ολλανδία – Αγγλία: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δυο χωρών πριν τον αγώνα για το Euro 2024

Πριν την σέντρα του αγώνα Ολλανδία – Αγγλία για το Euro 2024, οπαδοί των δυο χωρών πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα στους δρόμους του Ντόρτμουντ να γίνονται σοβαρά επεισόδια.

Συγκεκριμένα Ολλανδοί και Άγγλοι οπαδοί που βρίσκονται στο Ντόρτμουντ για το Euro 2024 συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα οι δρόμοι της γερμανικής πόλης να μετατραπούν σε πεδίο μάχης.

Όπως αναφέρουν από το εξωτερικό, η επίθεση άρχισε από οπαδούς των «οράνιες» με την αστυνομία να επεμβαίνει γρήγορα και να γλυτώνει τα χειρότερα.

Μάλιστα οι γερμανικές αρχές προχώρησαν και σε συλλήψεις, αφού πέρα από τις συμπλοκές υπήρξαν και υλικές ζημιές.

10.07.2024 EURO 2024

Dutch🇳🇱 destroy a restaurant with Turks and Englnd fans in Dortmund🇩🇪, click more here online photos/videos: https://t.co/H5mtElruRU pic.twitter.com/np2KnINEf1