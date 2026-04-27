Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Ζαππείου: Άρχισαν τα έργα ανακατασκευής του, ιστορική ημέρα για ΕΟΕ και ελληνικό υγρό στίβο

Μετά από χρόνια ερήμωσης και εγκατάλειψης, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου μπαίνει στην τελική ευθεία για τη επαναλειτουργία του, με στόχο να «στεγάσει» τις εθνικές ομάδες κολύμβησης και υδατοσφαίρισης, σε μία σύγχρονη εγκατάσταση.

Η 27η Απριλίου 2026 χαρακτηρίζεται ως ιστορική ημέρα, καθώς ξεκίνησαν τα έργα ανακατασκευής του ιστορικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου του Ζαππείου, το οποίο ανήκει στην ΕΟΕ. Οι εργασίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Εθνική Τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου δώδεκα μήνες.

Το «παρών» στη σημερινή τελετή για την έναρξη των εργασιών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, η πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ, Στέφανος Χανδακάς, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ζαππείου, Λευτέρης Γιοβανίδης, η πρόεδρος της ΕΣΟΑ, Βούλα Κοζομπόλη, ο Α΄ αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, Γιώργος Αφρουδάκης, οι Ολυμπιονίκες Στέλιος Μυγιάκης, Πέτρος Γαλακτόπουλος, ο κοσμήτορας του Ολυμπιακού Κουλμβητηρίου και μέλος της ΕΟΕ, Πέτρος Συναδινός, και τα μέλη της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παρευρέθηκαν επίσης αθλητές και αθλήτριες των εθνικών ομάδων υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών, οι ομοσπονδιακοί προπονητές Θοδωρής Βλάχος, Τάσος Σχίζας, Χάρης Παυλίδης και Αντώνης Βλοντάκης, ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Απόστολος Χρήστου, η πρωταθλήτρια της κολύμβησης Γεωργία Δαμασιώτη, οι πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδελφές Αλεξανδρή και Σοφία Μαλκογεώργου κ.α.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, είπε: «Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του προέδρου της, Ισίδωρου Κούβελου, με τη στήριξη της Κυβέρνησης και τη γενναία χορηγική συμβολή της Εθνικής Τράπεζας, ξεκινά η ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμισή του Εθνικού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο. Σήμερα, στον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών, σηματοδοτήσαμε την επανεκκίνηση ενός χώρου που για χρόνια έμεινε ανενεργός, αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού. Με σφιχτό χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα ολοκλήρωσης τα μέσα του 2027, το Εθνικό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο επιστρέφει ανακαινισμένο, ενεργειακά αναβαθμισμένο και λειτουργικό. Η επαναλειτουργία του είναι πράξη ουσίας για τον ελληνικό αθλητισμό. Πράξη ευθύνης για την ιστορία του. Και καθαρή πολιτική επιλογή να επιστρέφουμε στον αθλητισμό χώρους που αξίζουν να ζουν ξανά».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε σε έναν χώρο εμβληματικό. Έναν χώρο που μπορεί για χρόνια να σιώπησε, αλλά ποτέ δεν έπαψε να ζει μέσα στη μνήμη, στην ιστορία και στην καρδιά μας: το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας. Σήμερα, μετά από περισσότερα από 14 χρόνια, ξαναδίνουμε ζωή σε έναν χώρο που συνδέθηκε με όνειρα, με προσπάθειες, με επιτυχίες. Σήμερα ανοίγουμε έναν νέο κύκλο. Μια νέα εποχή για τον υγρό στίβο και συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό. Από την πρώτη ημέρα, η νέα διοίκηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής δεν συμβιβάστηκε με την εγκατάλειψη, αλλά έθεσε έναν ξεκάθαρο στόχο: να επενδύσουμε στις υποδομές που αξίζουν στους αθλητές μας. Θέσαμε ένα μεγάλο, φιλόδοξο θα έλεγα, τριπλό στοίχημα: να ξαναφέρουμε σε λειτουργία τις βασικές Ολυμπιακές υποδομές της χώρας. Το Κωπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Σήμερα μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι αυτό το στοίχημα γίνεται πράξη. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά γίνεται. Και αυτό έχει σημασία! Και συνεχίζουμε! Γιατί το όραμά μας δεν σταματά εδώ.

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία σύγχρονων κοιτώνων για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας στο Ολυμπιακό Στάδιο, ένας χώρος που θα στηρίζει καθημερινά την προσπάθειά τους. Τίποτα από όλα αυτά, όμως, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή και θερμή μου ευγνωμοσύνη για τη συμβολή της. Είναι μια συνεργασία που αποδεικνύει ότι, όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να μετατρέπουμε το όραμα σε πράξη. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το Υπουργείο Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Οικονομικών, των οποίων η ουσιαστική συνεργασία κατέστησε δυνατή την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου».

Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, η Ντέμη Γκουντούφα, βοηθός γενική διευθύντρια Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, τόνισε: «Σήμερα ξεκινά η ανακαίνιση και η ενεργειακή αναβάθμιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου της Αθήνας. Ένας ιστορικός χώρος, που για πάνω από μια δεκαετία ήταν ανενεργός, μπαίνει ξανά σε τροχιά ζωής. Για την Εθνική Τράπεζα, η στήριξη αυτού του έργου δεν είναι μια απλή χορηγία. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Επιλέξαμε να επενδύσουμε σε μια υποδομή με ουσία, σε έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με τον αθλητισμό, την υγεία και την ευεξία και την καθημερινή ζωή της πόλης. Επιλέξαμε να στηρίξουμε κάτι που έχει παρελθόν, αλλά κυρίως έχει μέλλον».

Ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Απόστολος Χρήστου, είπε: «Είχα προλάβει κι εγώ το κολυμβητήριο ανοιχτό κι εδώ έκανα τα πρώτα βήματα ως αθλητής. Εδώ έκανα την προετοιμασία μου για το παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2014. O χώρος είναι εμβληματικός, το νέο είναι πραγματικά ευχάριστο και εύχομαι το 2027 να ξεκινήσουμε εδώ την προετοιμασία μας για το Λος Άντζελες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει μία στέγη ο υγρός στίβος».

Η πρωταθλήτρια κόσμου και αρχηγός της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης, Ελευθερία Πλευρίτου, ανέφερε: «Εδώ ξεκίνησε η πορεία μου στην εθνική ομάδα με τις πρώτες προπονήσεις και ήταν πολύ ευχάριστα τα νέα που μου μετέφερε ο κ. Κούβελος ότι θα ξεκινήσουν τα έργα ανακατασκευής του. Ανυπομονούμε να προπονηθούμε εδώ και να δώσουμε αγώνες, γιατί ξέρουμε ότι οι καλές συνθήκες που θα βρούμε στο νέο κολυμβητήριο θα μας βοηθήσουν τα μέγιστα στην προετοιμασία μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες».