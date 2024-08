Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αξέχαστες στιγμές από το Παρίσι

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 ολοκληρώθηκαν χθες (11/08) με την τελετή λήξης στο Παρίσι και πέρασαν στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη, η οποία για μία ακόμη φορά, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλου του κόσμου.

Εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολουθήσαν για μία ακόμη φορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα social media πήραν “φωτιά”, σχολιάζοντας όλα όσα συνέβησαν αυτές τις δύο εβδομάδες στο Παρίσι.

Οι στιγμές που ξεχώρισαν ήταν πολλές και διαφορετικές για κάθε χώρα, όμως κάποιες από αυτές είναι δεδομένο ότι θα παραμείνουν αξιομνημόνευτες και για τα επόμενα χρόνια, εν αναμονή και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Μία σειρά από αθλητές έγραψαν ιστορία στο Παρίσι και κέρδισαν τα “φώτα” με την απόδοσή τους εντός και εκτός γηπέδων, με την Ιμάνι Κελίφ από την Αλγερία, τον Νόβακ Τζόκοβιτς από τη Σερβία, τον Νόα Λάιλς από τις ΗΠΑ και τον δικό μας Μίλτο Τεντόγλου να είναι μεταξύ αυτών που ξεχώρισαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Η intersex πυγμάχος Ιμάνι Κελίφ από την Αλγερία προκάλεσε σάλο σε παγκόσμιο επίπεδο, με την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Η Αλγερινή αθλήτρια κατηγορήθηκε ότι είναι άντρας και τρανς, με αποτέλεσμα να δεχθεί και πλήθος από ομοφοβικές επιθέσεις, ενώ υπήρξαν κραυγές για τον αποκλεισμό της από την πυγμαχία. Η ίδια “απάντησε” μέσα στο ρινγκ, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο αγώνισμά της.

Η σκοποβολή είναι συνήθως ένα αγώνισμα που περνάει στα… ψιλά (σε άλλες χώρες, γιατί στην Ελλάδα έχουμε σπουδαία εκπροσώπηση με την Άννα Κορακάκη), αλλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 κέρδισε τα βλέμματα μέσω δύο… cool αθλητών. Η Νοτιοκορεάτισσα Kim Ye-ji και ο Τούρκος Yusuf Dikec έγιναν viral στα social media για τη χαλαρότητα και το στυλ με τα οποία έφθασαν μέχρι την κατάκτηση των μεταλλίων τους στο Παρίσι.

