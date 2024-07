Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Απειλές για τη ζωή της καταγγέλλει η DJ της τελετής έναρξης

Σε μήνυση κατά αγνώστων προχώρησε η DJ που ήταν στην τελετή έναρξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο λόγος είναι ότι η Μπάρμπαρα Μπουτς δέχεται απειλές για τη ζωή της.

Η Μπάρμπαρα Μπουτς βρέθηκε στο στόχαστρο μετά την πολυσυζητημένη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Ποικίλα ήταν τα σχόλια που προκάλεσε η περίφημη, πλέον, εικόνα της με το δείπνο.

🔥🚨HAPPENING NOW: The 2024 World Olympics in Paris is is receiving an extensive amount of backlash for their opening ceremony.



They first had a woman depicted with decapitated head singing, the they had ‘obese’ women and drag queens recreate the paining “Jesus Last Supper.”… pic.twitter.com/HRZrLxEpvv