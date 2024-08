Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εισβολέας πριν τον τελικό των 100 μ. ανδρών καθυστέρησε τον αγώνα

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, Τόνι Εστανγκέ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (05.08.2024) ότι η καθυστέρηση στην έναρξη του τελικού των 100 μέτρων ανδρών το βράδυ της Κυριακής (04.08.2024) οφειλόταν σε «απόπειρα εισβολής» στον αγωνιστικό χώρο.

«Υπήρξε μια απόπειρα εισβολής στον τελικό των 100 μέτρων. Η ιδιωτική ασφάλεια αντέδρασε άμεσα και κατάλληλα. Οι άντρες είναι προετοιμασμένοι, είναι αυστηροί, είναι επαγγελματίες, και η αστυνομία προσέφερε σημαντική βοήθεια», δήλωσε ο οργανωτικός υπεύθυνος των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, Τόνι Εστανγκέ.

Ο πρόεδρος της γαλλικής επιτροπής «Cojo» δεν εξήγησε, ωστόσο, πώς παραβιάστηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, στα social media κυκλοφόρησαν πλάνα που απεικονίζουν έναν άνδρα να βρίσκεται στο έδαφος κοντά στην πίστα, υπό την επίβλεψη μελών της ασφάλειας, πριν απομακρυνθεί από τον χώρο του σταδίου «Σταντ ντε Φρανς».

Οι συμμετέχοντες στον τελικό των 100 μέτρων παρέμειναν για αρκετά λεπτά μπροστά από τις θέσεις εκκίνησής τους, προτού λάβουν εντολή να σταθούν στην αφετηρία.

«Μιλάμε για 4 λεπτά, αν και σύμφωνα με όσα μου είπαν ήταν κάτι περισσότερο από ενάμιση λεπτό», επισήμανε ο Εστανγκέ, υποβαθμίζοντας το περιστατικό.

