Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η μποξέρ που νίκησε την Κελίφ προτρέπει τους haters να σταματήσουν το bullying

Αν ο διχασμός ήταν Ολυμπιακό άθλημα, το θέμα της intersex Αλγερινής αθλήτριας πυγμαχίας Ιμάν Κελίφ, θα είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι!

Η Ιμάν Κελίφ, η οποία αγωνίστηκε χθες (01.08.2024) με την Ιταλίδα πυγμάχο Άτζελα Καρίνι, η οποία εγκατέλειψε τον αγώνα της στα 66 κιλά στη φάση των «16» στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βρέθηκε στο επίκεντρο επειδή απέτυχε σε τεστ καταλληλότητας φύλου σε ένα τουρνουά το περασμένο έτος.

«Ευχαριστώ τον αλγερινό λαό. Αυτή είναι η πρώτη νίκη και ελπίζω να κερδίσω τη δεύτερη για να εγγυηθώ το μετάλλιο. Στη συνέχεια, ελπίζω να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο», δήλωσε η Κελίφ, η οποία, τις τελευταίες ημέρες, έλαβε την υποστήριξη της ομοσπονδίας της η οποία κατήγγειλε εκστρατεία απαξίωσης «από ξένα ΜΜΕ» με στόχο την αθλήτρια.

Η ασημένια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια αποκλείστηκε ώρες πριν από τον αγώνα της για το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Νέο Δελχί, όταν απέτυχε να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας (IBA), που εμποδίζουν τους αθλητές με χρωμοσώματα XY να αγωνίζονται σε αγώνες γυναικών.

Have a lot of people texting me over Imane Khelif. Personally I don’t think she has done anything to ‘cheat’. I thinks it’s the way she was born & that’s out of her control. The fact that she has been beating by 9 females before says it all.