Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο Λεμπρόν Τζέιμς σημαιοφόρος των ΗΠΑ στην τελετή έναρξης

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα είναι ο σημαιοφόρος των ΗΠΑ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι.

Ο κορυφαίος Αμερικανός μπασκετμπολίστας, Λεμπρόν Τζέιμς, επιλέχθηκε να είναι ο σημαιοφόρος των ΗΠΑ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο “βασιλιάς” του NBA είναι ο πρώτος μπασκετμπολίστας που επιλέγεται για να κρατήσει τη σημαία, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι έχει κατακτήσει δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια με την Εθνική ΗΠΑ.

Leading the way for Team USA. 🇺🇸



Two-time Olympic gold medalist @KingJames has been selected as our men’s flag bearer for the #ParisOlympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/NN4NLWwwfc