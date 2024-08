Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Οι αθλητές των 10 χλμ. κολυμπούσαν δίπλα σε σωλήνες αποχέτευσης στον Σηκουάνα

Οι νέες εικόνες από τον Σηκουάνα, όπου διεξήχθη ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων ανοιχτής θάλασσας, κάνουν τον γύρο των social media, με τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι να δέχονται σκληρή κριτική.

Το πρωί της Παρασκευής (9/8) πραγματοποιήθηκε στον Σηκουάνα το αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων ανοιχτής θάλασσας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τις αντιδράσεις για την κατάσταση που βρίσκεται ο παριζιάνικος ποταμός να συνεχίζονται.

Δεν είναι λίγες οι εικόνες που δείχνουν διάφορα πράγματα να επιπλέουν, καθώς και ακαθαρσίες…

Οι κολυμβητές ήταν, άλλωστε, αναγκασμένοι να κολυμπούν δίπλα σε σωλήνες αποχέτευσης.

Athletes swimming next to a drainage pipe in the River Seine… pic.twitter.com/deuVVR3Zod