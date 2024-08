Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πυγμάχος ηττήθηκε από την intersex αθλήτρια Lin Yu-ting και αποχώρησε με κλάματα

Στο μάτι του κυκλώνα μπήκε σήμερα (02.08.2024) και η intersex αθλήτρια πυγμαχίας Lin Yu- ting, μετά την πρώτη της νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Μετά την intersex Ιμάν Κελίφ και η έτερη αθλήτρια πυγμαχίας Lin Yu-ting από το Ταϊβάν, πανηγύρισε την νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η αντίπαλός της από το Ουζμπεκιστάν Sitora Turdibekova, αποχώρησε κλαίγοντας από το ρινγκ μετά την ήττα της από Lin Yu-ting η οποία «απέτυχε στο τεστ φύλου».

Η Turdibekova αντιμετώπισε τα χτυπήματα από την Ταϊβανέζα αντίπαλό της και έχασε στα σημεία, ενώ έβαλε τα κλάματα στο ρινγκ.

Η Lin Yu- ting/Reuters

AP Photo/Ariana Cubillos

Η Λιν είναι η μία από τις δύο πυγμάχους των Αγώνων που αποκλείστηκαν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Γυναικών πέρυσι λόγω αποτυχίας στο τεστ καταλληλότητας φύλου, μαζί με την Αλγερινή Ιμάν Κελίφ.

Another male boxer, Lin Yu-Ting advances to the women’s Olympic quarterfinals leaving his female opponent, Sirius Turdibekova in tears. pic.twitter.com/Q90jzwhjQR