Ανανεώνεται το αγωνιστικό τους πρόγραμμα. Πέντε νέα αθλήματα θα έχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που θα γίνουν στο Λος Άντζελες.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες θα είναι ανανεωμένοι, από πλευράς αθλημάτων. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε πως στο πρόγραμμα θα ενσωματωθούν πέντε νέα αθλήματα, και συγκεκριμένα το μπέιζμπολ, το σόφτμπολ, το κρίκετ, το λακρός, το ποδόσφαιρο με σημαία και το σκουός.

Τα δύο τελευταία είναι και τα πιο καινοτόμα, καθώς δεν έχουν υπάρξει ποτέ στο πρόγραμμα Ολυμπιάδας.

Το ποδόσφαιρο με σημαία μοιάζει με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο αλλά με λιγότερη σωματική επαφή, ενώ το σκουός παίζεται με δύο ή τέσσερις παίκτες και λαμβάνει χώρα σε ένα γήπεδο με τέσσερις τοίχους και μια μικρή μπάλα από καουτσούκ.

«Η επιλογή αυτών των αθλημάτων είναι σύμφωνη με την αθλητική κουλτούρα στην Αμερική και θα παρουσιάσει τα αμερικανικά αθλήματα στον υπόλοιπο κόσμο, ενώ θα φέρει διεθνή αθλήματα στις ΗΠΑ. Αυτά τα αθλήματα θα κάνουν ξεχωριστούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Η ένταξή τους στο πρόγραμμα θα επιτρέψει στο Ολυμπιακό Κίνημα να συνεργαστεί με νέες κοινότητες αθλητών και φιλάθλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και παγκοσμίως», ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

