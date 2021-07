Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο καθυστέρησαν ένα χρόνο λόγω κορονοϊού και θα διεξαχθούν πια χωρίς οπαδούς, αλλά έστω κι έτσι, η ώρα για την έναρξης έφθασε.

Η τελετή ξεκίνησε με πυροτεχνήματα και video που δείχνουν στιγμές από όλα τα αθλήματα, σε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρώτο χορευτικό δείχνει ανθρώπους να ενώνονται με έναν… αόρατο δεσμό λόγω πανδημίας.

Πήρε θέση στην κερκίδα και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Γιοσιχίντε Σούγκα και μία σημαία της “οικοδέσποινας” Ιαπωνίας έκανε την είσοδό της μέσα στο στάδιο. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της χώρας κατά την ανάρτηση της σημαίας.

Ιάπωνες με παραδοσιακές φορεσιές εξυμνούν τους εργάτες της χώρας, με σφυριά και ξύλα να δημιουργούν εντυπωσιακούς ήχους. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι κύκλοι των Ολυμπιακών Αγώνων και μπροστά τους στήνεται ένα μεγάλο χορευτικό.

The legacy of Tokyo 1964 lives on at #Tokyo2020



These Olympic Rings were crafted with wood grown from trees that were planted by athletes 5⃣7⃣ years ago when the #Olympics first came to Tokyo🌳#StrongerTogether | #OpeningCeremony #UnitedByEmotion pic.twitter.com/Z1n0HCNK5h — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021

Ώρα για την είσοδο των αθλητών στο γήπεδο. Πρώτη θα εισέλθει η Ελλάδα, που είναι η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋



As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μαζί με την Άννα Κορακάκη κρατούν την ελληνική σημαία. Λίγοι αθλητές μόνο μαζί τους, αφού λόγω κορονοϊού δεν επιτρέπεται η συμμετοχή όλων.

Μία μία, όλες οι υπόλοιπες χώρες κάνουν τη δική τους είσοδο στο Εθνικό Ολυμπιακό Στάδιο της Ιαπωνίας. Ανάμεσά τους και η Κύπρος.

Συνεχής ενημέρωση…