Viral έχει γίνει το βίντεο με την προσπάθεια του αρσιβαρίστα David Cattoto, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η προσπάθεια του αρσιβαρίστα της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι ήταν αποτυχημένη, ωστόσο… αποθεώθηκε για τον χορό του, κατά την αποχώρηση του.

Το βέβαιο είναι ότι ο David Cattoto εξασφάλισε μία… θέση, στις πιο αστείες στιγμές της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

This is how #Olympics should be!



David Cattoto, a weightlifter from the Republic of Kiribati, failed the competition but danced his way out. pic.twitter.com/5RxhmMrvJl