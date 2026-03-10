Ολυμπιακός: «101 χρόνια μαζί, επέτειος αφιερωμένη σε όσους στάθηκαν στο πλευρό μας, τα καλύτερα έρχονται»

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τα 101 από την ίδρυση του συλλόγου και με ανάρτησή του στα social media έστειλε μήνυμα με οριζόντα το μέλλον, αφιερωμένη σε όσους μοιράζονται το ίδιο πάθος για το σύλλογο.

«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται», έγραψε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτησή του.

Οι Πειραιώτες αφού ξεπέρασαν τα 100 χρόνια ιστορίας προχωρούν με στόχο την αύξηση των τίτλων σε όλα τα τμήματα οι οποίοι είναι ήδη 341 και έχουν στόχο να μεγενθύνουν το brand name τους σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό παραδοσιακά γίνεται με κατάκτηση τίτλων και ευρωπαϊκές πορείες σε όλα τα αθλήματα.

Οι 341 ομαδικοί τίτλοι του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13