Ολυμπιακός – Euroleague: Το αφιέρωμα για τους 500 αγώνες και το «focus» στον Σλούκα (videos)

Η Euroleague έκανε ένα μίνι αφιέρωμα στον Ολυμπιακό, για την συμπλήρωση 500 ματς στην διοργάνωση, ενώ θέλησε να εστιάσει την προσοχή της στον Κώστα Σλούκα, που επέστρεψε στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 500 ματς στη Euroleague, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε και η διοργανώτρια θέλησε να ασχοληθεί με αυτό το ερυθρόλευκο σκαλοπάτι.

Οι Βασίλης Σπανούλης και Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησαν στο μικρό αφιέρωμα της Euroleague για το εν λόγω επίτευγμα.

O Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε: «Τα 500 παιχνίδια στην Euroleague για τον Ολυμπιακό, είναι σπουδαίο επίτευγμα. Σημαίνει πολλά για την ομάδα μας το να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο για τόσα πολλά χρόνια, το να έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στα τελευταία 12-13 χρόνια. Μιλάμε για μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είναι τιμή για τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στην Euroleague, αλλά παράλληλα είναι και τιμή για την διοργάνωση να έχει τον Ολυμπιακό στις τάξεις της. Για οποιονδήποτε υπήρξε μέρος αυτής της διαδικασίας, ήταν τιμή του».

Ο Βασίλης Σπανούλης είπε: «Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δείξαμε σε όλους πως μπορούμε να επιτύχουμε χωρίς το μεγάλο μπάτζετ, αλλά με μεγάλη χημεία και καθορισμένους ρόλους, με το να είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Πάντα πίστευα πως μπορούμε να καταφέρουμε κάτι σπουδαίο, το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο».

Την ίδια στιγμή, η Euroleague εστίασε στην επιστροφή του Κώστα Σλούκα στην ομάδα, παρουσιάζοντας τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα γκαρντ στη φετινή διοργάνωση με τα «ερυθρόλευκα».

Kos-Back



How has the return of @kos_slou to @olympiacosbc gone?



The former champion has settled in well as the Greek team hunt for a playoff spot 👀



Enjoy his best plays here! pic.twitter.com/2bNdIGTzRF