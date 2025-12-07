Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν ακάθεκτοι στη GBL παρά την απίστευτη εμφάνιση του Κρις Σίλβα

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε με πολλές απουσίες στο ΣΕΦ, παρόλα αυτά παρουσίασε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο, με κορυφαίο όλων των Κρις Σίλβα. Ο Ολυμπιακός όμως -έστω και με μικρή δυσκολία- πήρε τελικά τη νίκη με 100-93 μπροστά σε περίπου 7.000 θεατές, παραμένοντας αήττητος (ρεκόρ 9-0) στην GBL!

Ο Ολυμπιακός κυνήγησε στο σκορ την ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο, ήταν πίσω μέχρι και τις αρχές της δεύτερης περιόδου (18-26), αλλά στη συνέχεια έκανε ένα 13-2 σερί και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, παρά το γεγονός που εμφάνισε σημάδια χαλάρωσης στην τελευταία περίοδο (έχασε διαφορά 21 πόντων).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά είδε σχεδόν όλους τους παίκτες του να προσφέρουν, με τον Φρανκ Νιλικίνα να σημειώνει 14 πόντους (5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 2 κλεψίματα)και τον Σάσα Βεζένκοφ να ακολουθεί με 13 πόντους (3/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ).

Στο 5-3 έπεσε η ΑΕΚ, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να μην έχει στη διάθεσή του τους Κατσίβελη, Χαραλαμπόπουλο, Μπράουν, Κλαβέλ. Ο Κρις Σίλβα έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση, σημειώνοντας 31 (10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/10 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), ενώ θετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπάρτλεϊ (18π).

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (12.12.2025, 21:30) για την Euroleague, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι. Από την άλλη, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Λέβιτσε (10.12.2025, 19:30) για το BCL, ενώ στη συνέχεια έχει το εντός έδρας ντέρμπι της με τον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 51-36, 75-60, 100-93

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουόρντ 7 (2/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 0/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Βεζένκοφ 13 (3/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 6 (2/6 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 6 (3/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Νιλικίνα 14 (5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 2 κλεψίματα), Λαρεντζάκης 5, Λι 10 (1/1 δίποντο, 8/8 βολές, 3 ασίστ), Παπανικολάου 12 (4/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο, Πίτερς 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 8 (4/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φλιώνης 2 (4 ασίστ), Μπάρτλι 18 (4/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ασίστ), Αρμς 12 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σίλβα 31 (10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/10 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Λεκαβίτσιους 10 (2 τρίποντα, 6 ασίστ), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κουζμίνσκας 5 (1)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 22/41 δίποντα, 11/25 τρίποντα, 23/27 βολές, 32 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 11 επιθετικά), 19 ασίστ, 10 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 9 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 21/39 δίποντα, 11/21 τρίποντα, 18/21 βολές, 31 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 8 επιθετικά), 26 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 14 λάιη, 25 φάουλ