Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τον τίτλο στη Super League, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data μίλησε

Βρισκόμαστε μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League και οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει μια τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Την ώρα που οι πάντες περιμένουν την κλήρωση των πλέι οφ (24.03.2026) που θα ακολουθήσει -για να αρχίσουν να κάνουν τους υπολογισμούς τους- το Football Meets Data ανέλυσε τα δεδομένα και έχρισε φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πασίγνωστης πλατφόρμας του Football Meets Data, ο Ολυμπικός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συγκεντρώνει το 47.3% των πιθανοτήτων.

Ακολουθεί η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς με 26.7% και ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου με 26%. Μάλιστα με βάση τον υπερυπολογιστή, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ελπίδες τίτλου, ενώ κατά 96.4% οι “πράσινοι” θα ολοκληρώσουν στην τέταρτη θέση την χρονιά.

Οι πιθανές θέσεις τερματισμού των ομάδων